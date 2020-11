Tourisme : qu'est ce que devrait annoncer Emmanuel Macron avec son "allègement des contraintes" ?

Des questions comme l’obligation du recours au télétravail, l’ouverture des grandes enceintes sportives ou des stations de ski, ne sont pas non plus tranchées.



Les maires de montagne sont reçus ce jour par Jean Castex.



Concernant les déplacements, l'allègement des restrictions se fera en trois temps. En cas de desserrement des contraintes, son application débuterait autour du 20 décembre.



" Les assouplissements se feront en trois étapes, au regard de l’évolution sanitaire et des risques liés à certaines activités : d’abord autour du 1er décembre, puis avant les congés de fin d’année, puis à partir de janvier 2021" , a expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans le JDD.



Ainsi, il fait de moins en moins de doute, qu'il sera possible pour les Français de pouvoir rejoindre leur famille, mais rien ne dit que les déplacements pour loisir seront autorisés.



Il ne reste plus que quelques heures à attendre...