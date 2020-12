Tourisme : quels sont les dispositifs actuels et à venir pour survivre à la crise ?

Cela commence par la diminution des charges courantes, et donc celles patronales.



Si plusieurs régimes existent, il convient de noter que face à l'urgence d'un confinement il existe pour décembre : " une exonération totale ," affirme Valérie Boned, la secrétaire générale des EDV.



Alors que le second confinement a pris fin ce mardi 15 décembre 2020, il a débuté le 1er novembre.



" Il y a une exonération possible pour novembre, s'il est possible de justifier d'une baisse du chiffre d'affaires de 50%, et tout pour les entreprises de - de 250 salariés. "



Sans dévoiler l'importance de l'intervention étatique, et pour ceux qui n'auraient pas encore fait leur demande, il faut le faire, " lance Valérie Boned.



Contrairement aux autres aides, l'exonération des charges ne génère pas plus de dettes ni ne crée un mur de paiement, elle annule tout simplement ces montants dus par les entreprises.



Attention toutefois à ceux qui se chargent de la mise en place de cette aide dans les entreprises.



" Pour le moment, vous demandez des reports de charges. Cela vous sera accordé. Et une fois que le dispositif sera efficient, alors les reports seront convertis en exonération de charges, " explique la secrétaire générale.



Ce n'est pas tout, car le fonds de solidarité a été dans le même temps fortement renforcé.



" Pour décembre, il est double. Soit le dispositif permettant de recevoir 10 000 euros maximum, sans critère d'effectif, à condition d'avoir perdu 50% de chiffre d'affaires, soit le nouveau très renforcé. "



Ainsi, les acteurs du tourisme peuvent prétendre à une somme maximum de 200 000 euros, une aide conditionnée à un critère de perte de chiffre d'affaires de plus de 50% du chiffre d'affaires, entre décembre 2019 et décembre 2020.