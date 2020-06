Tourisme : reprise en pointillés et en cale-sèche pour les tour-opérateurs...

Pour les Marseillais de Climats de Monde et malgré l'absence de visibilité sur les frontières ou les protocoles sanitaires, les têtes sont déjà tournées avec envie pour 2021.



" Nos équipes n'ont cessé de travailler et nous avons eu le temps de réfléchir.



Notre brochure apparaître comme prévu à la rentrée, avec plein de nouveautés et un maintien de notre production actuelle, " se félicite Olivia Calvin.



Une adaptation des séjours pour la saison prochaine paraît inéluctable pour l'ensemble des professionnels interrogés, avec notamment des groupes plus restreints et la part belle aux circuits.



Si l'épidémie faisait craindre un effondrement du tourisme, avec des structures menacées économiquement par une saison blanche, cette peur n'est pas partagée.



Les compagnies aériennes et les groupes hôteliers ont déjà fait parvenir leurs tarifs et disponibilités.



La vraie problématique se trouve au niveau des services. Après avoir fait comprendre non sans difficulté aux prestataires, l'importance de l'ordonnance, les compétences pourraient avoir fui un tourisme trop exposé aux crises.



" Je ne sais pas si nous arriverons à retrouver des guides qui ont dû, pour une partie d'entre eux, trouver un travail lors de la crise.



Vont-ils être disposés à retravailler dans le tourisme et resservir la clientèle française ? "s'interroge Guillaume Linton, le PDG d'Asia.



Une question que ne se pose pas la direction du Groupe Marietton, dont la nouvelle cuvée de sa production est déjà en ligne.



"i[Je ne crois pas que les clients achèteront et consommeront différemment.



Depuis plusieurs années, les voyages basés sur l'authenticité, la rencontre et le durable sont à la mode, cela n'a rien à voir avec le codiv, " proteste le directeur général du Groupe Marietton.



Une analyse que seul l'avenir pourra confirmer, mais plus les semaines passent et plus 2021 tout comme 2020 sera une année particulière pour notre industrie.



Si la reprise économique de l'activité n'est pas pour maintenant, tout le monde est conscient qu'il est venu le temps de reparler aux clients.



" Le secteur du tourisme est un marché de l'offre et pas de la demande, donc sa dynamique viendra aussi de notre capacité à stimuler la vente pas nos initiatives.



L'offre doit être visible et incitative ! " clame le patron d'Asia.



Pour les professionnels interrogés, la véritable rentrée c'est comme pour les écoliers, c'est en septembre et pas en mai, ni juin.