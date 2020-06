Tourisme : vers de nouveaux modes de consommation et des aspirations différentes ?

" Un peu comme l'agriculture, j'ai l'impression que vous reculez au moment d'aborder la question de l'environnement, mais c'est à vous de proposer à la société un modèle acceptable, " lance le sociologue.



Une affirmation qui remet une pièce dans le débat qui anime depuis quelques années, le secteur.



Sauf que ce dernier pourrait bien être phagocyté, par l'opération survie dans laquelle s'est lancée l'ensemble de l'industrie depuis le mois de février 2020. Un risque à court terme qui espérons le ne sera qu'un mauvais souvenir lors des exercices précédents.



Une fois la pérennité validée, les acteurs pourront alors se lancer dans leur principal défi : la durabilité de l'activité.



" Le monde du tourisme va devoir avoir un discours sur le thème : comment polluer moins tout en voyageant plus. Ce débat je ne l'entends pas, " affirme Jean Viard, sociologue et directeur de recherche associé au CNRS.



Pour mener à bien cette transition, il est indispensable que les tour-opérateurs et les agents de voyages deviennent des acteurs de celle-ci et ne pas la subir, car sinon le tourisme sera toujours pointé du doigt et stigmatisé.



Malgré ce constat, la solution ne serait pas à attendre de la part des entreprises, mais plus haut, du côté du pouvoir.



" Si on attend que les opérateurs privés basculent, ça ne se fera pas, ce sont aux politiques de le faire. Les consommateurs sont prêts à évoluer, mais pas à payer le prix et mes confrères en général n'ont pas beaucoup bougé, " peste un peu fataliste Jean-François Rial.



Donc pour que le tourisme soit compatible avec l'écologie, il devra en payer le coût en absorbant le carbone émis. Une proposition qui fait écho avec l'analyse du patron de NG Travel.



" Dans le tourisme, nous étions dans un système optionnel, il sera obligatoire de mettre en place des actions pour compenser. A terme, les clients utiliseront cela pour choisir, où et quand ils partiront. "



Une affirmation qui sera sans doute exacerbée par la prise de pouvoir [d'achat] des nouvelles générations, pour qui le militantisme écologique n'est pas un vain mot.



Et Olivier Kervella d'insister sur le fait que le mot " crise " trouve dans ses racines grecques une définition éclairante.



" Cela signifie faire des choix et décider. Les Français feront après cette crise des choix pour un tourisme plus vert et local. "



Un point partagé entre les penseurs du tourisme et les scientifiques.