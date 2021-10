Tous à Abu Dhabi avec Etihad Airways

Les voyageurs en provenance de France peuvent également profiter de notre service Verified to Fly . Ce service permet de valider leurs documents de voyage avant le vol. Vos clients arrivent donc à l'aéroport en toute confiance, sachant qu'ils ont satisfait à toutes les exigences essentielles COVID-19. Une fois leurs documents vérifiés et validés, ils pourront accéder rapidement à nos comptoirs Verified to Fly à l'aéroport pour un enregistrement plus rapide et plus simple.Les passagers voyageant à destination d'Abu Dhabi et de Dubaï (via Abu Dhabi) devront présenter un test PCR effectué 48 heures avant l'heure de départ de leur vol. Ils doivent également s'assurer de s'inscrire sur l’application ICA Smart Travel Service Pour la liste complète et un aperçu utile des exigences de quarantaine et de test à l'arrivée à Abu Dhabi, visitez etihad.com/flights-from-abu-dhabi