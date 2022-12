Trainline : l'offre train accessible sur Goelett

Trainline Partner Solutions (TPS), la branche B2B du groupe Trainline vient de nouer un partenariat Européen avec Goelett.Grace à cette collaboration, les utilisateurs de Goelett pourront accéder au contenu ferroviaire paneuropéen et ils pourront rechercher et réserver des voyages auprès de plusieurs opérateurs ferroviaires en une seule transaction.Le partenariat comprend également un service après-vente en ligne, permettant aux voyageurs d'affaires de procéder eux-mêmes à l'échange et au remboursement de leurs billets directement via l'outil de réservation en ligne de Goelett indique un communiqué de presse.