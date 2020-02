Trajet New York - Londres : un B747 bat le record de vitesse grâce à Ciara

subsoniques

British Airways a battu unpour les avions commerciauxentre New York et Londres le 9 février 2020, selon Flightradar24.com. L'appareil un B747-400 a décollé de New York. Boosté par la tempête Ciara, ce n'est pas le seul vol à avoir battu des records ce jour là. Selon le quotidien La Dépêche un Airbus A350, de la compagnie britannique Virgin Atlantic, a réalisé le même trajet en 4h57.Enfin, un troisième vol a également établi un record mais arrive, là encore, c'est un Airbus A350 affrété par la compagnie aérienne Virgin Atlantic. Ce dernier a rallié New-York à Londres en 4 h 59.Le record précédent était détenu par un B787 qui avait effectué un vol de New York à l'aéroport Gatwick de Londres en 5 heures 13 minutes.