Travalyst et Booking développent un référentiel de durabilité à toute l’industrie touristique

" Même si 70 % de nos clients affirment qu’ils seraient plus enclins à réserver un séjour dans un hébergement écoresponsable, 72 % d’entre eux ne connaissent pas encore l’existence des écolabels.



Cela signifie qu’en tant que membres de Travalyst, nous pouvons à la fois mettre en avant de nombreux fournisseurs d’hébergements ayant adopté des pratiques durables et permettre aux voyageurs de trouver et de réserver ces hébergements écoresponsables plus facilement, " a rapporté Gillian Tans, présidente de Booking.com.



Pendant ce temps, Skyscanner s’occupera de l’élaboration du référentiel portant sur les vols. Un comité consultatif responsable d’évaluer et de guider leur travail a été constitué autour d'universitaires ainsi que d’experts dans les secteurs du voyage, de la technologie et de la durabilité.



Travalyst s’est engagé à présenter son travail aux professionnels de l’industrie et aux principaux acteurs de certaines destinations stratégiques afin d’obtenir leur avis.



Cet échange aura lieu le 26 février prochain à l’Edinburgh International Conference Centre lors d’un sommet organisé en collaboration avec VisitScotland et l’EICC.