Travel Creatives : Worldia fournit du contenu inspirationnel aux agences

"Nous souhaitons accompagner les agences sur la partie inspirationnelle et leur fournir les outils qui leur permettent de communiquer auprès de leurs clients. L'idée est de procurer aux agences de voyages des éléments pour qu'elles puissent animer leur réseau. Ces outils de communication sont inspirés des succès des techniques du marketing d’influence "

Afin d'accompagner les agences dans la digitalisation de leur communication, Worldia lance un nouveau concept baptiséCette communauté rassemblequi partagent leurs coups de coeurs, bons plans, meilleures adresses, endroits secrets et autres itinéraires qu'ils affectionnent particulièrement.Ainsi l'acteur Nicolas Maury qui a notamment joué dans la série Dix pour cent partage ses lieux de prédilections en Provence. Ingrid Lexa, gérante de l'agence IWL Voyages à Aubagne nous fait découvrir l'Ile de Porquerolles. Amandine de Souza, CEO du BHV met à l'honneur des voyages sportifs.Concrètement via les Travel Creatives, Worldia génère et met à disposition des agences de voyagesexplique Grégoire Pasquet, co-fondateur et CEO de Worldia.