Le pays est parfaitement équipé et préventif en termes de mesures d’hygiène, et met tout en œuvre afin de garantir la sécurité des visiteurs.



Afin de donner à ses clients un aperçu concret de la situation sur place ainsi que des conditions d’hygiène, le tour opérateur autrichien a publié une vidéo YouTube consacrée à la Croatie et, en particulier à Dubrovnik.