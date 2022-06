Appli mobile TourMaG



Travel-Insight, l’agence de communication spécialisée tourisme, réalise un solide premier semestre 2022

Travel-Insight, agence de communication globale spécialisée dans le tourisme, continue son développement exponentiel avec un tout nouveau site, de nouveaux collaborateurs et une offre de services élargie à destination des professionnels du tourisme. En effet, l’actualité est tournée autour du renforcement de son pôle RP et Trade, la création d’un pôle événementiel et le lancement de formations digitales.

Rédigé par Travel-Insight le Dimanche 26 Juin 2022

L’agence digitale tourisme s’affirme avec un nouveau site Internet



De la mise en place de stratégie à la mise en place d’opérations spéciales, toutes les plus belles réalisations de l’équipe Travel-Insight sont mises en avant.



→ Pour en savoir plus :

Plus dynamique, moderne et créatif, le site Internet de Travel-Insight fait peau neuve pour mieux présenter les services (du social media à l'influence, des relations presse au trade marketing, en passant par le web, la vidéo, le branding et l'événementiel) et les études de cas de l'agence.

D’agence social media à agence globale : le développement du pôle RP & Trade et du pôle Evénementiel D'abord spécialisée sur le digital pour les professionnels du tourisme tels que tour-opérateurs et agences de voyages, Travel-Insight s’est développée pour devenir une agence de communication globale avec une palette de services élargie, pouvant répondre à tous les besoins de communication de ses clients.



Le Pôle Relations Presse et Trade Marketing voit le jour en septembre 2021 avec l’arrivée d’Emmanuelle Winter au sein de l’agence. Le pôle Relations Presse accompagne ses clients pour accroître leur présence dans la presse : conférences, dossiers et communiqués de presse, voyages de presse, partenariats… Rien n’est laissé au hasard. Les relations privilégiées de nos attachées de presse avec les différents médias permettent de faire rayonner leurs clients dans le paysage médiatique français.



Le pôle Trade soutient également les professionnels du voyage dans leurs démarches commerciales pour gagner en notoriété auprès des professionnels, partager leurs arguments de vente et accroître leur chiffre d’affaires. Workshop, roadshows, éductours, événements… L’agence se spécialise dans la représentation des destinations, des agences réceptives et des tours opérateurs sur le marché français. Elle se différencie grâce à une approche orientée digitale avec des leviers qui dénotent des actions traditionnelles.



Créé en janvier 2022 et piloté par Kimiya Mery, le pôle événementiel rend chaque événement des clients de l’agence spectaculaire. Activations spéciales, organisation d’événements, box événementielles ou dîner VIP, tout est possible grâce à une offre exclusive, loin des clichés, sur-mesure et que personne d'autre ne propose : privatisation de lieux d'exception et non ouverts au public, activation d'acteurs pour théâtraliser l'accueil, création de décors…



De nouvelles formations digitales pour les professionnels du tourisme Plusieurs thématiques sont proposées pour répondre aux besoins de chacun, de la construction d’une stratégie digitale à la création d’une campagne percutante, en passant par la gestion de ses réseaux sociaux et relations influenceurs.



Les professionnels peuvent choisir de suivre l’entièreté du programme ou réserver une ou plusieurs formations à la carte. Les groupes sont limités à 12 personnes pour favoriser la personnalisation des formations et les échanges.

Plusieurs sessions sont proposées pour convenir aux emplois du temps de chacun, de juin à décembre.



Aucun prérequis n’est demandé pour participer à ces formations.

Pour en savoir plus et s’inscrire → formations.travel-insight.fr

Pour répondre aux nouveaux besoins de l'industrie du tourisme en matière de communication digitale, Travel-Insight a récemment lancé ses formations à destination des professionnels du secteur. Dispensées par les équipes expertes et passionnées de l'agence, elles permettront à chacun de reprendre les bases de la communication digitale et se perfectionner dans ce domaine.

De nouveaux clients font confiance à Travel-Insight En 2022, l’agence accompagne de plus en plus d’acteurs du tourisme qui choisissent de faire confiance à son équipe d’experts pour leurs diverses problématiques de communication :



Le pôle Social Media et Influence se renforce avec l’arrivée de 9 nouveaux comptes qui s’ajoutent aux 32 renouvelés de 2021 :



● Billet Discount

● Dordogne Périgord Tourisme

● InZee Air

● Interhome

● Madagascar Passion et Découvertes

● Marina Hotel Club

● Office du Tourisme des Hautes-Alpes

● Office de Tourisme de la Riviera des Îles de Guadeloupe

● Visit Europe



Le pôle Relations Presse et Trade continue son expansion avec la signature de 6 nouveaux contrats en 2022 :



● Convious

● Gekko Groupe

● Fondation Royaumont

● Marina Hotel Club

● Office de Tourisme de la Riviera des îles de Guadeloupe

● Office de Tourisme de Grand Poitiers



De nouveaux collaborateurs pour renforcer l’équipe L’agence s’agrandit également avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs. Marine Vitse, Cheffe de projet Digital, a rejoint l’équipe en avril dernier pour renforcer le pôle Social Media. Elle est notamment chargée des comptes d’Interhome et de la Riviera des îles de Guadeloupe.

L’agence compte aujourd’hui 18 collaborateurs.



A propos de Travel-Insight

www.travel-insight.fr

Travel-Insight, fondée en 2016 par Célia Tichadelle et Stanislas Lucien, Travel-Insight s’impose comme l’agence de communication digitale des professionnels du tourisme. Elle propose différents services répartis en pôles : le pôle social media, le pôle influence, le pôle vidéo, le pôle web, le pôle Trade et le pôle RP. Un peu plus de 50 acteurs du tourisme font confiance à Travel-Insight : destinations françaises et étrangères, tour-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations... La bienveillance, l’exigence, la curiosité, l’écoute et le respect font parties intégrantes des valeurs de Travel-Insight avec la promesse d’augmenter la notoriété, la visibilité et le chiffre d’affaires de ses clients.

Développons votre attractivité :

Travel-Insight, l’agence de communication digitale tourisme



www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr

01.84.25.56.82.



Envie de développer votre communication ? Pour cela, contactez Stanislas Lucien :

