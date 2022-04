Appli mobile TourMaG



Travel-Insight lance ses formations digitales tourisme à destination des professionnels du tourisme

2022 est l’année de la diversification chez Travel-Insight ! Au mois d’avril, l’agence se lance dans la formation des professionnels du tourisme. Plusieurs sessions et thèmes viennent explorer les bases de la communication digitale pour se perfectionner dans ce domaine.

Rédigé par Travel-Insight le Lundi 18 Avril 2022

Plusieurs thématiques digitales pour les formations Travel-Insight L’agence de communication Travel-Insight lance en avril 2022 des formations axées sur ses grandes expertises : le tourisme et le digital. Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre les formations. Elles explorent les thèmes suivants :



● Construire une stratégie digitale

● Communiquer sur les réseaux sociaux

● Collaborer avec les influenceurs

● Tendances et créativité : les meilleures idées de campagne

● Workshop leader (échanges libres et planifiés pour répondre aux besoins des professionnels de manière individuelle et personnalisée)



Des formations adaptées aux besoins de chacun pour des apprentissages pertinents Les programmes de formation sont élaborés à partir d’un programme détaillé et pédagogique, de la découverte du digital tourisme à un niveau de maîtrise avancé. Puis, chaque formation est retravaillée afin que les marques du tourisme (agences de voyage, tour-opérateur, plateforme et marketplace) ainsi que les destinations touristiques puissent avoir un contenu adapté et fait sur-mesure selon leurs attentes.



Les formations viennent développer les compétences digitales des professionnels du tourisme afin de satisfaire leurs besoins de notoriété et de ventes. En s’y inscrivant, les participants profitent de l’expertise touristique de l’agence social média tourisme afin d’en apprendre plus sur les réseaux sociaux, le marketing digital, le marketing d’influence et la production de contenus.



Ainsi, les formations viennent apprendre à une organisation à :



● Développer sa zone de chalandise.

● Concevoir un plan marketing en lien avec son plan commercial.

● Créer des contenus qui répondent aux nouvelles tendances des réseaux sociaux.

● Repenser sa communication et apprendre des autres apprenants sur les bonnes et mauvaises pratiques.

● Optimiser sa communication selon les saisons, ses objectifs et ses cibles.





Des conditions optimales pour un apprentissage décuplé Plusieurs sessions de formation sont dispensées par Travel-Insight :



● Du 25 au 29 avril 2022 - Complet !

● Du 27 juin au 1er juillet 2022

● Du 29 août au 2 septembre 2022

● Du 28 novembre au 2 décembre 2022



Les formations se déroulent sur 4 jours : il est possible de suivre le programme en entier ou de réserver une ou plusieurs formations à la carte. L’agence propose ainsi des packs 3 jours de formation, et 5 jours de formation.



Travel-Insight s’occupe de réunir les meilleures conditions possibles pour vous permettre un apprentissage optimal au cours de votre formation :



● Les formations se tiennent aux ateliers Kappa, le seul lieu en plein cœur de Paris dédié aux professionnels du tourisme.

● Les groupes sont limités à 12 personnes pour favoriser les échanges et la personnalisation de la formation.

● Le repas du midi est fourni et un apéritif est proposé tous les soirs après la formation.

● Des collations sont prévues le matin et l’après-midi

● Des boissons soft sont à disposition toute la journée.

● Des supports de prise de notes vous sont fournis.



Travel-Insight, une agence passionnée et experte des mondes digitaux et touristiques



Depuis 2016, Travel-Insight fait le trait d’union entre les voyageurs et les professionnels du tourisme pour promouvoir destinations, marques, agences, et événements du tourisme. C’est plus de 50 acteurs du tourisme qui font confiance à Travel-Insight. Grâce à ses pôles social média, influence, vidéo, web, trade et relations presse, l’agence de communication aide ses clients à atteindre leurs objectifs de notoriété, de visibilité et de chiffre d’affaires.



Pour en savoir plus sur les formations et s’inscrire :

Pour en savoir plus sur les formations et s'inscrire : formations.travel-insight.fr

Développons votre attractivité :



www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr



Agence digitale tourisme loisirs (agences de voyages, tours opérateurs, compagnies aériennes, destinations touristiques) et affaires. Contactez Stanislas Lucien, directeur associé pour en savoir plus !

