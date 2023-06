Trophées du Tourisme Accessible : qui sont les lauréats ?

Le Château de la Porte Neuve est entièrement adapté au handicap, que ce soit au château ou en plein air : 9 mobil-homes dont 8 en accessibilité et 3 avec un lit médicalisé, des emplacements de camping accessibles aux fauteuils, avec des sanitaires collectifs adaptés.Un gîte adapté avec notamment une grande chambre PMR pour 3 personnes en rez-de-chaussée. 2 salles d'eau et 2 toilettes adaptées).L'OT privilégie un accueil adapté (espace spacieux, mobilier adapté, boucle auditive, maquette thermoformée) et la création d'un guide autour de l’accessibilité répertoriant les prestations labellisées et accessibles par thématique sur tout le territoire, et des vidéos accessibles.Les efforts mis en place (stationnement, accueil, lieux de pause, baignade adapté...) permettent l’organisation de manifestations comme la Journée départementale du sport adapté ou encore l’événement Handi-voile.Le site est 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite, y compris le jardin et le rooftop. Le musée propose aussi un accueil des chiens guide et met à disposition 3 fauteuils roulants. Il propose des visioguide pour les publics porteurs de handicaps visuel, auditif,physique, mental et psychique et un parcours spécifiques en langue des signes, en audiodescription et en FALC. Un parcours tactile est disponible sur tout le parcours.