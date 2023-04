Tunisie carte d'identité, passeport : ce qui pourrait changer

Jusqu'ici, la tolérance pour les touristes européens d'entrer en Tunisie sans passeport mais avec la seule CNI ne comportait que deux conditions : être en possession d'une carte d'identité valide, d'un voucher et d'un billet d'avion aller-retour et faire partie d'un groupe d'au moins 10 personnes.



Désormais ce seuil est tombé à 5 personnes. Mais ce qui inquiète les professionnels du tourisme c'est notamment l'ajout d'une durée minimum de 6 nuits sur place.



Comme nous l'explique un responsable d'un tour-opérateur spécialiste de la destination, "avec cette règle des 6 nuits, tous nos clients sur les week-ends de printemps, courts séjour et ponts en mai vont être directement impactés" .



Une inquiétude partagée par Hakim Tounsi, directeur d'Authentique Tunisie : "Les tour-opérateurs et les agences vont devoir recontacter tous leurs clients pour savoir s'ils sont en possession d'une CNI ou d'un passeport. Cela va poser des problèmes pour les week-ends prolongés".