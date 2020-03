Tunisie : l'Ambassade de France met en place une cellule de crise

Chers Partenaires,

Mesdames et Messieurs,



Au regard du contexte mondial actuel et afin de mieux contrôler la propagation du coronavirus COVID-19, le Chef du Gouvernement Tunisien a annoncé Vendredi 13 Mars 2020 la fermeture totale des frontières maritimes et le maintien d’un seul vol par jour pour la France jusqu’au 4 Avril 2020, susceptibles de se prolonger selon l’évolution de la situation.



Cependant, un nombre très réduit de vols demeure opérationnel pour répondre aux demandes de rapatriement des non-résidents.