Turquoise TO signe un premier accord de référencement national avec Manor et Prêt-à-Partir [ABO]

« Nous avons toujours travaillé avec de nombreux réseaux historiques, mais en direct »

« Nous sentons que Turquoise TO a tellement gagné de parts de marché que nous sommes désormais dans le viseur »

« Nous avons vu nos ventes s’effriter sur les destinations plus simples à vendre, comme l’île Maurice et les Maldives. Les agences historiques continuent de nous faire confiance sur les voyages complexes, mais nous avons dû revoir notre stratégie »