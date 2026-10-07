Turquoise TO signe un premier accord de référencement national avec Manor et Prêt-à-Partir [ABO]

« Notre ambition repose sur des temps longs, des challenges et de la technologie », résume Éric Thomas, dirigeant de Turquoise TO - Photo : CL
Pour la première fois en 22 ans, Turquoise TO a signé un accord national avec un réseau de distribution.
« Nous avons toujours travaillé avec de nombreux réseaux historiques, mais en direct », explique Éric Thomas, fondateur et dirigeant de Turquoise TO.
Cette évolution répond à un changement de contexte. Depuis la crise sanitaire, le tour-opérateur se retrouve davantage exposé à la concurrence. « Nous sentons que Turquoise TO a tellement gagné de parts de marché que nous sommes désormais dans le viseur », estime le dirigeant.
L’entreprise a donc choisi d’adapter sa stratégie commerciale. « Nous avons vu nos ventes s’effriter sur les destinations plus simples à vendre, comme l’île Maurice et les Maldives. Les agences historiques continuent de nous faire confiance sur les voyages complexes, mais nous avons dû revoir notre stratégie », précise-t-il.
La signature d’un accord avec les réseaux Manor et Prêt-à-Partir doit permettre à Turquoise TO d’élargir sa distribution et de toucher de 400 agences.
« Nous avons toujours travaillé avec de nombreux réseaux historiques, mais en direct », explique Éric Thomas, fondateur et dirigeant de Turquoise TO.
Cette évolution répond à un changement de contexte. Depuis la crise sanitaire, le tour-opérateur se retrouve davantage exposé à la concurrence. « Nous sentons que Turquoise TO a tellement gagné de parts de marché que nous sommes désormais dans le viseur », estime le dirigeant.
L’entreprise a donc choisi d’adapter sa stratégie commerciale. « Nous avons vu nos ventes s’effriter sur les destinations plus simples à vendre, comme l’île Maurice et les Maldives. Les agences historiques continuent de nous faire confiance sur les voyages complexes, mais nous avons dû revoir notre stratégie », précise-t-il.
La signature d’un accord avec les réseaux Manor et Prêt-à-Partir doit permettre à Turquoise TO d’élargir sa distribution et de toucher de 400 agences.
2026 : un objectif de chiffre d’affaires revu à la baisse
L’année 2026, quant à elle, reste marquée par les tensions géopolitiques. « Nous avons été fortement touchés par la guerre. En mars, avril et mai, nous avons enregistré des chiffres très négatifs en prises de réservations », indique Éric Thomas.
Les perturbations liées aux compagnies aériennes, les annulations et les changements de plans de vol ont également pesé sur l’activité. « La gestion de cette crise a été plus complexe que celle du Covid », estime Éric Thomas.
Dans ce contexte, alors qu’une progression du chiffre d'affaires de 10% était initialement envisagée, le tour-opérateur souhaite désormais maintenir les chiffres de 2025, soit un chiffre d’affaires de b[près de 16 millions d’euros.
Les perturbations liées aux compagnies aériennes, les annulations et les changements de plans de vol ont également pesé sur l’activité. « La gestion de cette crise a été plus complexe que celle du Covid », estime Éric Thomas.
Dans ce contexte, alors qu’une progression du chiffre d'affaires de 10% était initialement envisagée, le tour-opérateur souhaite désormais maintenir les chiffres de 2025, soit un chiffre d’affaires de b[près de 16 millions d’euros.
La Polynésie confirme sa dynamique
Turquoise TO a édité une brochure dédiée à la Nouvelle-Calédonie en septembre 2026 - Image Turquoise TO
La Polynésie française reste l’un des moteurs de l’activité chez Turquoise TO, qui annonce une progression de ses ventes et une bonne dynamique sur les départs de 2027.
« Nous sommes très fiers de maintenir ces niveaux et de continuer à progresser, d’autant que ces chiffres ne tiennent pas compte des nouveaux clients », souligne Éric Thomas.
Le tour-opérateur souhaite également renforcer son travail sur des destinations moins présentes dans sa production, comme la Nouvelle-Calédonie. « La destination mérite d’être davantage mise en lumière, et nous souhaitons qu’elle retrouve sa place dans notre production. »
À cette occasion, Turquoise TO lance « Les Pros du Caillou », un nouveau programme de formation destiné aux agents de voyages, avec 5 webinaires et des quiz pour approfondir leur connaissance de la destination et devenir de véritables spécialistes. À la clé pour les meilleurs participants : un éductour en juin 2027, pour découvrir le Caillou sur le terrain.
Pour le dirigeant, les professionnels doivent contribuer à créer la demande. « Il ne faut pas attendre que la demande existe pour agir, il faut aussi la susciter. »
« Nous sommes très fiers de maintenir ces niveaux et de continuer à progresser, d’autant que ces chiffres ne tiennent pas compte des nouveaux clients », souligne Éric Thomas.
Le tour-opérateur souhaite également renforcer son travail sur des destinations moins présentes dans sa production, comme la Nouvelle-Calédonie. « La destination mérite d’être davantage mise en lumière, et nous souhaitons qu’elle retrouve sa place dans notre production. »
À cette occasion, Turquoise TO lance « Les Pros du Caillou », un nouveau programme de formation destiné aux agents de voyages, avec 5 webinaires et des quiz pour approfondir leur connaissance de la destination et devenir de véritables spécialistes. À la clé pour les meilleurs participants : un éductour en juin 2027, pour découvrir le Caillou sur le terrain.
Pour le dirigeant, les professionnels doivent contribuer à créer la demande. « Il ne faut pas attendre que la demande existe pour agir, il faut aussi la susciter. »
No Shoes No News : faire progresser la sélection responsable
Turquoise TO poursuit parallèlement le développement de sa marque No Shoes No News, qui rassemble une sélection de produits répondant à ses propres critères de durabilité.
Le tour-opérateur examine notamment la taille des établissements, leur consommation énergétique et leurs engagements sociaux et environnementaux auprès des populations locales. La sélection se concentre pour le moment sur les destinations insulaires du voyagiste.
« Nous souhaitons que cette marque pèse davantage dans nos ventes et dans la distribution. Elle possède son propre ADN » , souligne Eric Thomas. En 2025, au moins 16% des dossiers créés et confirmés comportaient un produit No Shoes No News.
La marque dispose également d'une brochure dédiée, dont une nouvelle édition est annoncée pour la fin octobre. Le voyagiste prévoit par ailleurs de poursuivre son programme d'ambassadeurs, qui associe formation à la durabilité et voyage de récompense.
La quatrième édition s'étale sur six mois, avec six webinaires consacrés notamment au voyage responsable, à l'empreinte carbone, à l'impact positif et aux relations avec les réceptifs. Cette année, le programme s'articulera autour d'un combiné Tanzanie-Zanzibar.
Le tour-opérateur examine notamment la taille des établissements, leur consommation énergétique et leurs engagements sociaux et environnementaux auprès des populations locales. La sélection se concentre pour le moment sur les destinations insulaires du voyagiste.
« Nous souhaitons que cette marque pèse davantage dans nos ventes et dans la distribution. Elle possède son propre ADN » , souligne Eric Thomas. En 2025, au moins 16% des dossiers créés et confirmés comportaient un produit No Shoes No News.
La marque dispose également d'une brochure dédiée, dont une nouvelle édition est annoncée pour la fin octobre. Le voyagiste prévoit par ailleurs de poursuivre son programme d'ambassadeurs, qui associe formation à la durabilité et voyage de récompense.
La quatrième édition s'étale sur six mois, avec six webinaires consacrés notamment au voyage responsable, à l'empreinte carbone, à l'impact positif et aux relations avec les réceptifs. Cette année, le programme s'articulera autour d'un combiné Tanzanie-Zanzibar.
Yes We Care : des incentives commerciaux et solidaires
Autre outil de soutien aux ventes, le challenge Yes We Care revient pour sa sixième édition. Lancé chaque année en septembre, il prévoit des récompenses pour les agents de voyages.
Chaque dossier donne droit à une récompense de 25 euros. Les ventes de séjours aux Seychelles bénéficient cette année d'une prime de 50 euros, dans le cadre du partenariat avec l'office de tourisme de la destination. La présence de partenaires référencés dans le dossier permet également d'ajouter 25 euros.
Le dispositif associe une dimension solidaire. Turquoise TO reverse 10 euros à une association pour chaque dossier éligible, parmi six structures soutenues dans différentes destinations. L'année précédente, plus de 3 000 euros avaient été versés.
« Les challenges sont un moyen de donner de la visibilité à ces actions et d'embarquer les agences dans ces sujets », affirme le patron de Turquoise TO.
Chaque dossier donne droit à une récompense de 25 euros. Les ventes de séjours aux Seychelles bénéficient cette année d'une prime de 50 euros, dans le cadre du partenariat avec l'office de tourisme de la destination. La présence de partenaires référencés dans le dossier permet également d'ajouter 25 euros.
Le dispositif associe une dimension solidaire. Turquoise TO reverse 10 euros à une association pour chaque dossier éligible, parmi six structures soutenues dans différentes destinations. L'année précédente, plus de 3 000 euros avaient été versés.
« Les challenges sont un moyen de donner de la visibilité à ces actions et d'embarquer les agences dans ces sujets », affirme le patron de Turquoise TO.
Connectivité : simplifier les ventes sur les produits simples
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Challenge de ventes Turquoise To : des places pour un éductour à La Réunion et Madagascar
Après le lancement de son carnet de voyage numérique l’an dernier, Turquoise TO poursuit ses investissements technologiques.
Le tour-opérateur travaille également à la mise en ligne des stocks et des prix hôteliers. « L'objectif est de proposer davantage de disponibilités et de stocks en ligne, afin de faciliter les ventes et de permettre aux équipes de réservation de consacrer davantage de temps aux dossiers complexes », explique le fondateur de Turquoise TO.
La première phase concerne l'océan Indien, avant une extension à d'autres destinations.
Le contracting avec les hôtels reste assuré par Turquoise TO, la technologie permettant de récupérer les informations de stocks et de disponibilités via des flux automatisés.
Pour les prochains mois, Turquoise TO entend poursuivre son développement en s’appuyant sur les nouveaux partenariats noués avec les réseaux, la mise en avant de destinations à potentiel et la technologie.
« Notre ambition repose sur des temps longs, des challenges et de la technologie », résume Éric Thomas. Le tour-opérateur souhaite ainsi consolider ses relations avec les agences historiques, tout en élargissant sa distribution et en renforçant la visibilité de ses marques et de ses engagements.
Le tour-opérateur travaille également à la mise en ligne des stocks et des prix hôteliers. « L'objectif est de proposer davantage de disponibilités et de stocks en ligne, afin de faciliter les ventes et de permettre aux équipes de réservation de consacrer davantage de temps aux dossiers complexes », explique le fondateur de Turquoise TO.
La première phase concerne l'océan Indien, avant une extension à d'autres destinations.
Le contracting avec les hôtels reste assuré par Turquoise TO, la technologie permettant de récupérer les informations de stocks et de disponibilités via des flux automatisés.
Pour les prochains mois, Turquoise TO entend poursuivre son développement en s’appuyant sur les nouveaux partenariats noués avec les réseaux, la mise en avant de destinations à potentiel et la technologie.
« Notre ambition repose sur des temps longs, des challenges et de la technologie », résume Éric Thomas. Le tour-opérateur souhaite ainsi consolider ses relations avec les agences historiques, tout en élargissant sa distribution et en renforçant la visibilité de ses marques et de ses engagements.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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