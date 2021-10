USA, Canada, Bahamas : Salaün Holidays édite sa nouvelle brochure HUGH!

(9 jours): immersion à vivre en famille, en hébergements de pure tradition québécoise (tipi, cabane dans un arbre, tente en réserve naturelle…): un autotour de 12 jours à la découverte des 5 états de cette région (Massachusetts-Maine-Vermont-Rhode Island-New Hampshire): un autotour de 2 semaines au cœur de l’Amérique profonde et authentique (états de Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Mississippi, Tennessee): une découverte approfondie du Texas avec Dallas, Austin, San Antonio et un séjour de 2 nuits dans un authentique ranch à Bandera. (autotour de 11 jours): au départ de San Francisco (autotour de 13 jours): chaque étape de ce combiné, qui inclut une croisière d’observation des baleines en zodiac, est assurée en hydravion (10 jours): en autotour (12 jours)En 2022, Hugh ! fait aussi la part belle aux Rocheuses américaines, avec 2 nouveaux autotours spécialement conçus pour une découverte approfondie des états du Wyoming, Idaho, Dakota du Nord, Dakota du Sud et Montana : « Echappée sauvage dans le Great American West » (15 jours) et « Sur les traces des pionniers dans le Great American West » (16 jours), avec nuits en glamping au parc de Yellowstone.: circuit de 12 jours (dates avec départs limités à 29 participants): Boston, New York, Philadelphie, Washington… en circuit de 9 jours (dates avec départs limités à 24 participants): ce circuit de 14 jours à la découverte du Canada et de l’Est américain dispose d’une formule classique (avec propositions de départs limités à 29 participants) et PREMIUM (catégorie supérieure, hôtels centraux, survol des chutes du Niagara…)