Ultra Trail d’Angkor édition 2025 : les inscriptions sont ouvertes !

Un évènement unique

Avis à tous les amoureux du sport : l’ultra trail d’Angkor est à ce jour la seule course autorisée sur le site historique d’Angkor, joyau culturel classé au patrimoine de l’UNESCO. Grâce à la relation de confiance construite et entretenue depuis des années par notre PDG, M. Edouard GEORGE, avec les plus hautes autorités cambodgiennes, elle est également accréditée par le ministère de la culture et le comité national olympique du Cambodge.



Lors de ce rendez-vous annuel, plus de 1500 coureurs du monde entier se rassemblent dans la ville de Siem Reap avec comme motivation un amour inconditionnel pour le sport et la culture. Au gré des chemins, au cœur de la jungle et jusqu’au plus près des pierres anciennes, les participants sont projetés des centaines d’années en arrière, dans ce haut lieu de l’immense empire khmer qui murmure son histoire et révèle ses secrets.