Un autre regard sur la capitale, Bercy Village avec Aime Paris

conférences gourmandes

Groupe de guides-conférenciers diplômés, Aime Paris a débuté avec des visites classiques de monuments parisiens mais en le choisissant hors des sentiers très battus, comme le cimetière du Père-Lachaise ou la Tour Montparnasse.Les guides accompagnent aussi dans les musées parisiens pour expliquer autant qu’admirer les chefs d’œuvre, qu’ils soient dans le plus grand musée du Monde ou dans un plus modeste établissement moins connu.Le prolongement des offres s’est fait en direction de balades à travers rues, cours et jardins, pour avoir un nouveau regard sur des quartiers anciens et nouveaux, comme la proposition conjointe avec Bercy Village.Une autre proposition concerne les «» pour découvrir petite et grande histoire autour d'un repas ou d'une collation dans un établissement historique typiquement parisien.