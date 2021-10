Un bel été 2021 pour les parcs de loisirs de la Compagnie des Alpes

Après un 3e trimestre de reprise partielle,Le chiffre d’affaires des Parcs de loisirs a ainsi atteint, ce qui représente une hausse de +35,6% par rapport à la même période de l’exercice précédent, malgré l’impact de la fermeture de Walibi Belgium et Aqualibi pour cause d’inondations à compter du 15 juillet 2021.Le chiffre d’affaires du 4e trimestre 2020/2021 s’est ainsi rapproché de celui du 4e trimestre 2018/2019 (trimestre record à 170,2 M€ et dernier exercice de référence avant la crise sanitaire), et il est même en croissance de 5,6% retraité de l’impact de la fermeture des deux sites inondés en Belgique.Cette bonne performance s’explique notamment par(+6,1% par rapport au 4e trimestre 2019/2020). Ainsi, à titre d’exemple, les trois hôtels du parc Astérix ont atteint un taux d’occupation de 99% au mois d’août 2021.Sur l’ensemble de l’exercice 2020/2021, le chiffre d’affaires des Parcs de loisirs ressort à 221,7 M€ soit un niveau assez proche de celui de l’exercice précédent (232,1 M€, soit -4,5%), alors que le nombre de jours d’exploitation a été diminué de 6% par rapport à l’année passée et malgré la fermeture de Walibi Belgium et Aqualibi à partir de la mi-juillet.Cette performance s’explique par une dépense par visiteur dynamique sur l’exercice (+5,7%) et une baisse de la fréquentation limitée à -10,2% (4,8 millions de visiteurs contre 5,4 millions en 2019/2020).Pour rappel, le Groupe a annoncé aussi le 16 septembre dernier sa décision d’qui a notamment souffert d’une baisse de fréquentation pendant la crise sanitaire fragilisant encore la perspective d’atteinte de son équilibre économique.