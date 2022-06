Un catalogue « groupe » taillé sur mesure par Mister Paradise

Des programmes variés qui offrent, au choix, une possibilité de circuit en étoile depuis l’incontournable foyer culturel d’Ubud ou encore des circuits plus complets allant du Sud au Nord et de l’Est à l’Ouest de l’île des Dieux.



Une liste d’hôtels balnéaires sera proposée sur les différentes régions du sud de l’île, avec plusieurs types de pension (B&B, Demi-pension, pension complète et All Inclusive).



Bien entendu, toute l’équipe en France et à Bali est à votre disposition pour un conseil, une question voire une formation sur la destination ou tout simplement une demande thématique ou spécifique.



N’hésitez pas dores et déjà à planifier un rendez-vous sur le Stand Bali Seken lors de l’IFTM du 20 au 22 septembre prochain.