Un colloque pour promouvoir le tourisme durable : "Caring for the future.Spain Talks 2024"

L’Espagne, où le tourisme représente 13% de l'économie nationale et 13% des emplois, souhaite engager un dialogue avec le secteur du Tourisme français sur les défis majeurs du secteur dans les trois volets de la durabilité : environnemental, social et économique. Ce colloque, organisé dans les cinq pays émetteurs les plus importants pour l’économie touristique espagnole, sera l'occasion de discuter de ces thématiques essentielles.



L'ensemble du secteur touristique espagnol est très sensible aux enjeux du futur. La transformation de son modèle en un modèle plus durable est une priorité pour l’Espagne. Il s’agit non seulement de protéger l’environnement, mais aussi de renforcer les dimensions sociale et économique du tourisme, en rendant ce secteur plus compétitif, en améliorant la qualité de l'emploi et de vie, et en augmentant la richesse des territoires.



Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel de :



● Répartir les flux touristiques de manière plus équilibrée tout au long de l'année.

● Réduire les externalités négatives du tourisme dans les grandes destinations pour améliorer la qualité de vie et de l'emploi dans ces territoires.

● Diversifier les destinations touristiques pour que davantage de régions bénéficient des retombées économiques, notamment dans les territoires où la population tend à diminuer.



Aussi, il est important de s’assurer que chaque visiteur contribue à l'amélioration du niveau de vie des habitants des territoires visités. Ceci sera rendu possible grâce à une collaboration renforcée entre les entités publiques et les entreprises privées.