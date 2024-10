Une croisière à gagner : Cruisetelling By Costa, une formation ludique pour et par les agents de voyages !

Depuis le 10 septembre 2024, Costa Croisières a lancé sur son site Costa extra le projet Cruisetelling, un programme de microlearning ludique et innovant conçu à partir des réponses d’une grande enquête rassemblant les avis et réponses de plus de 1000 agents de voyages français.



Comme le souligne Aurélie Soulat, Directrice Commerciale Costa Croisières France :

« Contrairement à la formation traditionnelle, ce programme aborde les questions clés relatives à la vente de croisières directement à partir de l'expertise d’autres agents de voyage : conseils, explications, astuces. Tout est fait pour faciliter la compréhension et l’accompagnement à la vente d’une croisière Costa. Il y a encore beaucoup de pédagogie à partager pour rendre la croisière encore plus connue auprès du public et pour ce faire, les agences de voyage sont un canal indispensable. »



Cette expérience immersive et innovante permet aux agents de voyage de devenir des experts dans la vente des produits Costa, tout en apprenant à lever les objections potentielles des clients.



Contrairement aux programmes de formation traditionnels, le Cruisetelling adopte une approche ascendante. Chaque module aborde des questions clés relatives à la vente de croisières, directement issues de l’expertise des agents de voyage. Leurs retours ont permis de créer un parcours de microlearning pertinent, efficace et attrayant.