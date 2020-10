Une délégation de l'OMT à Bruxelles pour "demander des actes" Que le tourisme reste au 1er rang des priorités politiques des institutions européennes

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, s’est rendu à Bruxelles à la tête d’une délégation, pour y tenir une série de réunions et que le tourisme reste au premier rang des priorités politiques des institutions européennes.

Jeudi 15 Octobre 2020

Dans sa quête de faire repartir le tourisme à l'échelle mondiale, une délégation de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) s’est rendue à Bruxelles, ce 14 octobre 2020.



A sa tête, Zurab Pololikashvili, le Secrétaire général de l’Organisation a prié instamment les dirigeants des institutions européennes de " traduire en actes les plans ambitieux établis pour le redressement, en déployant de manière coordonnée un train de mesures pour permettre au tourisme de redémarrer et d’être une force motrice du redressement de l’économie de l’UE ", selon un communiqué de l'OMT.



Parallèlement, les responsables de l’OMT ont souligné l’importance de soutenir et de développer le tourisme interne qui " détient un immense potentiel, y compris pour le relèvement et le développement des collectivités rurales.



Toutefois, si l’on veut que ce potentiel se matérialise, il faut que les gouvernements et les institutions européennes exercent un plus grand rôle d’orientation et de direction ", poursuit l'OMT.

6 millions de personnes pourraient perdre leur emploi La délégation de l’OMT a rencontré Margaritis Schinas, Vice-Président de la Commission européenne, Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche, avec l’équipe de David Sassoli, Président du Parlement européen et de hauts représentants du Conseil européen.



À la suite de ces réunions, il a été confirmé que " la question de l’assouplissement des restrictions sur les déplacements sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil européen ".



Pour rappel, le tourisme contribue à hauteur de 10% du PIB total de l’Union européenne et fait vivre plus de 2,4 millions d’entreprises.



Le secteur devrait subir une chute comprise entre 60% et 90% des réservations par rapport à la même période les années précédentes.



Le manque à gagner des hôtels et des restaurants, voyagistes, compagnies ferroviaires longue distance, sociétés de croisières et compagnies aériennes est estimé cette année entre 85% et 90%. Ce sont 6 millions de personnes qui pourraient perdre leur emploi à cause de la pandémie.



Ainsi, " l’OMT invite les gouvernements à éviter les interventions unilatérales et le bouclage des frontières, car on a vu que ce n’est pas efficace pour enrayer la propagation du virus.



Il est vital de ne plus chercher à limiter les voyages, mais d’assurer des voyages sûrs en mettant en place, par exemple, de vastes dispositifs de dépistage rapide au départ.



De telles mesures protègeront la santé des voyageurs comme des employés du tourisme et des voyages et permettront en même temps d’accroître la confiance. "

