VINCI Airports : le redressement du trafic se poursuit

VINCI Airports a publié ses résultats de trafic passagers et mouvements commerciaux d'avion pour le mois de juillet 2022.



Le gestionnaire de plateformes aéroportuaires constate un redressement du trafic passagers qui s’est poursuivi en juillet dans la quasi-totalité des plateformes de son réseau.



La tendance d’un retour du trafic à un niveau proche de celui de 2019 s’est confirmée dans plusieurs aéroports,

notamment au Portugal, en Serbie et sur le continent américain.



Le trafic passagers au Portugal en juillet est en retrait de 1,9% par rapport à juillet 2019. En Serbie il est en retrait de 3% par rapport à juillet 2019, et sur le continent américain, de 6,9% versus juillet 2019.



En République Dominicaine et au Costa Rica, les niveaux de trafic ont dépassé ceux de juillet 2019 à +11% et +33%.