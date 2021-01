VINCI Airports : le trafic passagers en retrait de 70% en 2020

VINCI Airports affiche un recul de 70 % de son trafic passagers en 2020, avec un total de 76,6 millions de passagers accueillis, contre 255 millions en 20191, en raison de la crise sanitaire mondiale.



"Les aéroports du réseau basés en Europe et en Asie, où les mesures restrictives ont été les plus sévères, ont fait état de baisses de trafic plus importantes (environ 72 %) que les aéroports des Amériques (environ 61 %)" indique un communiqué de presse.



Dans ce contexte inédit "le trafic passagers a connu une augmentation rapide dans les pays qui ont levé les restrictions" ajoute Vinci Airports qui cite l'exemple de la République dominicaine.