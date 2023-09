Vacances à l’Ile Maurice en 5* luxe, jusqu’à -30% de réduction

Mari bon sa au Nirvana !



Le Méridien dispose d’une aile baptisée « Nirvana », où sont nichées 35 suites superbes totalement réservée aux adultes et bénéficiant de services haut de gamme dédiés. L’espace Nirvana possède sa propre réception mais également une piscine à débordement, un bar et un restaurant.



Les 18 chambres ‘Nirvana Deluxe’, les 16 chambres ‘Nirvana Premium Ocean View’ et les 16 suites ‘Nirvana Prestige’ avec piscine privée, sont équipées d’une salle de bain en marbre, la décoration est moderne et sophistiquée.



Un service de majordome est à la disposition des clients résidant dans les suites ‘Nirvana Prestige’ et dans la Suite ‘Nirvana Royal’.



De nombreux avantages sont réservés aux clients du Nirvana, tel un accès à la piscine extérieure privée équipée de jacuzzis, bouteille de vin et corbeille de fruits à l'arrivée, petit-déjeuner en chambre ou au du restaurant « Paparazzi », service de thé, café et boissons non alcoolisées dans l'espace piscine (de 11h à 18h) et cocktail quotidien au coucher du soleil accompagné d’amuse-bouche et bien plus encore.



Autant de raisons de proposer à vos clients un séjour de rêve sur une île paradisiaque grâce à cette offre exceptionnelle.