Vacances scolaires : découvrez le calendrier pour 2021-2022

Que l'on soit de la zone A, B ou C... le tarif est le même. D'ici quelques jours, le 2 septembre 2021, les écoliers, collégiens et lycéens vont reprendre le chemin des salles de classe !Alors que les congés d'été s'achèvent, non sans un certain pincement au cœur pourquoi ne pas se redonner un coup de booster au moral en pensant... d'ores et déjà aux prochaines vacances scolaires 2020 - 2021. Vacances de la Toussaint, de Noël, de Printemps... pourquoi ne pas rêver à vos prochaines escapades sans attendre ?Alors bien sûr si dans un monde impacté par la pandémie, il est difficile d'anticiper des voyages lointains, reste de nombreuses possibilités sur le moyen et court courrier sans oublier la France bien sûr ! L'hexagone est un formidable terrain de jeu. Et qui sait d'ici la fin de l'année, les départements et territoires d'Outre-mer auront, nous l'espérons retrouvé une situation sanitaire plus favorable.