Val d'Isère : "Nous serons prêts à accueillir les skieurs dès que la situation le permettra"

TourMaG.com - Le covid est une problématique supplémentaire pour les stations de sports d’hiver qui en avaient déjà d’autres comme le réchauffement climatique, le rajeunissement de la clientèle… Quelle est votre vision à moyen terme de votre station ?



Cécile Ferrando : Le covid est une problématique pour tous, elle ne vient pas s’ajouter à nos problématiques spécifiques que sont le vieillissement de notre clientèle et la montée de la conscience écologique qui pousse certaines personnes à délaisser la pratique du ski via les remontées mécaniques. Il ne change en rien nos ambitions et notre vision de la montagne : un espace naturel et de libertés qui permet à chacun de s’évader été comme hiver.



Notre village est une station de ski réputée dans le monde entier, mais c’est d’abord un village de montagne qui accueil des sportifs, des familles, des itinérants, des habitués pour des séjours en altitude l’hiver comme l’été. L’ambition est de renforcer l’été et à plus long terme de devenir une « station 4 saisons ».



TourMaG.com - Pour terminer quelles sont vos nouveautés pour cet hiver ?



Cécile Ferrando : De nouveaux hôtels et tables ouvrent leurs portes cet hiver dans notre village et sur les pistes. Le K2 Collection ouvre son premier 5*, le K2 Chogori, au cœur du village avec 21 clefs, un spa Valmont, un restaurant gastronomique péruvien et un bar.



Au pied des pistes et de la forêt du Rogoney on découvre l’hôtel Chalet Mont blanc 4* avec ses offres d’hébergements variées : chambres, suites, appartements ou chalet entier, bénéficiant tous de l’accès au spa et au restaurant réservés aux hôtes.



L’hôtel 3* Le Val d’Isère propose deux nouveaux appartements : Face à Face de 200 m2 pour 10 personnes avec son jaccuzzi et sauna sur terrasse privée, et surtout une vue imprenable sur le village et le domaine skiable ainsi que le Tovière pour 4 personnes. Le Val d’Isère ouvre aussi son Café, au coin du feu on y découvre une cuisine du petit déjeuner au diner.



En altitude on retrouve La Cucucina, nouveau restaurant cuisine 100% italien de La Folie Douce avec sa carte pointue et son décor renaissance et sa vue sur le Mont Blanc.