Valérie Boned (EDV) invitée spéciale du Grand Live du Voyage d’Affaires (CDS Groupe)

Le 4e Grand Live du Voyage d’Affaires, qui se déroulera le jeudi 18 janvier, abordera, comme à l’accoutumée, toutes les thématiques du business travel, de la technologie à la RSE, sans oublier le baromètre du voyage de l’hôtellerie d’affaires et les éclairages de consultants. L’évènement a en effet pour vocation de s’adresser à un large public, agents de voyages, acheteurs ou encore travel managers.



C’est Valérie Boned, la toute nouvelle présidente des Entreprises du Voyage (EDV), qui sera l’invitée exceptionnelle du Grand Livre du Voyage d’Affaires, organisé par CDS Groupe.



Jeudi 18 janvier, dès 10h15, après les interventions de Laurence Gaborieau (IFTM Top Resa) et Ziad Minkara (CDS Groupe), la première à présider le syndicat représentatif des agents de voyages, partagera avec les participants sa vision de l’avenir du business travel ainsi que les principaux travaux des Entreprises du Voyage.



Booking.com présent pour la toute première fois Les tables rondes se succéderont ensuite : Isabelle Clamens (AFDAS / Apeca), Caroline Saccoletto (Arkema / AFTM) et Margaux Grignard (Thales / GBTA) nous éclaireront sur les attentes des acheteurs et travel managers en ce début d’année.



Au tour, ensuite, de Vanguelis Panayotis (MKG Consulting) de dévoiler le toujours très attendu baromètre de l’hôtellerie d’affaires. Pour décrypter les tendances, il sera épaulé par Ziad Minkara, Philippe Mettey (The Ascott) et, pour la première fois, par Booking.com avec la participation exceptionnelle de Vanessa Heydorff, directrice générale France de la plateforme hôtelière.



Les TMC « à l’heure des choix » Julien Etchandu (Adivto) aura ensuite 30 minutes pour faire part de son expertise autour de la RSE qui est « au cœur des enjeux ».



Matthieu Bret (Microsoft) lancera l’après-midi et une table ronde consacrée à la technologie, plus précisément, à l’impact de l’IA sur le voyage d’affaires. Autour de la table, Hugo Vicherat (CDS Groupe), le nouveau président France d’Amadeus, Frédéric Saunier, Guillaume Rejou (Cegid) et Paulo Catalao (Amex GBT Neo). Arrive le temps des TMC qui sont « à l’heure des choix ». Mais lesquels ? Eric Ritter (VoyagExpert), Grégory Baumann (Havas Voyages), Louis-Xavier Dumoulin (CWT) et Johann Smith (Reed & Mackay) nous dévoileront les leurs.



Enfin, comme on ne change pas une formule qui gagne, les consultants entreront en piste pour conclure la journée. Amélie Berruex (Axys Odyssey), Aurélie Duprez (Areka Consulting), Brigitte Jakubowski (JK Associates Consulting) et Christophe Roth (EPSA) dresseront le bilan 2023 et traceront les perspectives 2024.



Avec déjà plus de 800 pré-inscrits, ce Grand Live du Voyage d’Affaires s’annonce déjà comme une réussite. Rebecca Xerri (CDS Groupe) se réjouit de « l’impact fort de cet évènement sur l’industrie » qui est aujourd’hui considéré comme le rendez-vous incontournable de la rentrée, celui qui donne le ton de l’année à venir.



