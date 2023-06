Valotel France : Eliane Yun Wang devient Directrice Multisites Paris

Eliane Yun Wang a également acquis une solide expérience dans l'hôtellerie à l'international, avec notamment des expériences en Suisse et aux États-Unis, ce qui lui a permis de se familiariser avec les exigences du secteur du luxe.



Elle est diplômée d'un Executive MBA de l'Université Paris Dauphine- PSL. Avant cela, elle a étudié le management hôtelier en Suisse et a obtenu un Bachelor en Hospitality Management au Royaume-Uni. En tant que polyglotte, elle parle couramment l'anglais et le chinois est sa langue maternelle.



" Depuis que j'ai décidé de m'installer en France, j'ai été captivée par le mode de vie à la française et leur "art de vivre à la française". Passionnée par l'hospitalité, j'ai trouvé que cette façon de vivre correspond parfaitement à ma personnalité et à mes valeurs.



J'ai récemment rejoint Valotel France, un groupe hôtelier qui partage ma passion, ma vision et mon engagement envers l'excellence, et j'ai hâte de transmettre cet esprit à nos clients, nos partenaires et nos équipes ", déclare Eliane Yun Wang.