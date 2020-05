Var Tourisme lance l’opération « Solidaires de nos Filières »

Imaginée dans le cadre du thinktank de prospective touristique conduit par Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme, « Think Var », une large campagne de promotion solidaire des filières touristiques auprès du grand public a été lancée ce samedi 16 mai 2020.



Après une série de tables rondes digitales, réunissant les professionnels du tourisme et notamment les représentants des filières agricoles et viticoles ainsi que le secteur « hôtellerie, cafés, restaurants » (HCR), une campagne de soutien à la consommation a été mise en place pour favoriser les achats en circuits courts, sur le plan départemental et régional.



La communication globale déployée au niveau national, est recentrée sur ce message durant 3 semaines consécutives, pour inciter les consommateurs locaux à se tourner vers les produits du terroir varois.