Variants du coronavirus : ce que l’on sait, ce que l’on ignore encore

Que sait-on des mutations portées par ces trois variants ?

Quelles sont les implications de l’émergence de ces variants ?

Les mutants VUI202012/01 et 501.V2 se caractérisent par une association de délétions et de mutations sur l’ensemble du génome viral, dont une dizaine concernent le gène servant à fabriquer la glycoprotéine d’enveloppe Spike , qui sert de clé au virus pour entrer dans les cellules, en s’insérant dans la « serrure » constituée par un des récepteurs qu’elles portent à leur surface, nommé ACE-2.Certaines de ces variations de la protéine Spike sont communes aux deux variants. C’est par exemple le cas de la mutation N501Y, responsable de la plus grande contagiosité de ces variants qui diffusent mieux dans la population humaine (on considère que le variant anglais pourrait être de 40 à 70 % plus transmissible ).C’est probablement parce que cette mutation affecte la partie de la protéine Spike qui se lie au récepteur ACE-2 : cette liaison est renforcée chez les variants qui la portent.Le variant dit « britannique » porte aussi une mutation consistant en la délétion – autrement dit la suppression – d’un morceau du gène de la protéine Spike. Cette délétion entraîne un défaut de détection par certains tests de RT-PCR qui étaient utilisés au début de l’épidémie pour le diagnostic.Heureusement, les tests actuellement utilisés sont des tests multiplex, c’est-à-dire qu’ils recherchent plusieurs fragments du génome du SARS-CoV-2 dans les échantillons biologiques. De cette façon, si un test ne détecte pas le fragment du gène de la glycoprotéine S du fait des délétions, il détecte d’autres fragments du génome viral qui sont conservés. Les tests de diagnostic restent donc fiables.Le variant sud-africain est aussi porteur d’une mutation préoccupante, la mutation E484K, qui fait craindre un échappement aux vaccins actuellement développés (elle a notamment été repérée dans des variants qui sont parvenus à réinfecter des personnes qui avaient déjà contracté la maladie ).Cependant, soulignons qu’à ce jour, aucun élément scientifique ne permet de penser que les vaccins en cours de déploiement ne seraient pas efficaces contre ces variants.Les variants britanniques et sud-africains présentent donc des variations en commun et des différences. Cela signifie qu’ils sont proches. Ils n’ont cependant pas forcément une origine commune : des conditions environnementales similaires auraient pu favoriser l’émergence indépendante de variants portant les mêmes mutations, car ces dernières leur procurent un avantage similaire (en l’occurrence, une meilleure transmissibilité). D’autres études seront nécessaires pour répondre à cette question.Le variant brésilien détecté au Japon est aussi porteur des mutations N501Y et E484K . Cependant, à l’heure actuelle nous disposons de trop peu d’informations scientifiquement fiables pour pouvoir tirer des conclusions définitives sur les conséquences de l’émergence de ce variant.Contrairement à ce qui a été annoncé initialement, ces nouveaux variants ne ciblent pas une catégorie d’âge en particulier. Ils infectent de la même façon tous les humains.Cependant, étant donné qu’ils sont plus contagieux, la proportion de personnes infectées est plus importante. Enfants et adultes, nous sommes tous concernés. Ce qui est relativement rassurant, c’est que ces variants ne sont pas responsables de formes plus graves de la maladie.Une chose est certaine : plus le SARS-CoV-2 circulera au sein de la population mondiale et plus il y aura de variations qui apparaîtront. En effet, la probabilité que des mutations surviennent augmente avec le nombre de virus qui se répliquent, ce qui augmente aussi le risque que certaines de voir émerger des modifications qui compliquent la gestion de l’épidémie. Il est par exemple plus difficile de garder le contrôle de l’épidémie lorsqu’un virus devient plus contagieux.Pour cette raison, il est primordial de limiter la circulation du virus non seulement par le respect scrupuleux des gestes barrière (port correct du masque, distanciation physique, lavage des mains réguliers, aération des pièces), mais aussi en se faisant vacciner dès que possible.Enfin, il est important de séquencer régulièrement le génome du SARS-CoV-2, afin de surveiller l’apparition de nouveaux variants.

Anne Goffard, Médecin, Professeure des Universités – Praticienne Hospitalière, Université de Lille

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.