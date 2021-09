Vers le premier vol touristique opéré par SpaceX !

Quatre civils seront propulsés jusqu’en orbite à bord d’une capsule Crew Dragon, et réaliseront au moins cinq fois le tour de la Terre. Elle sera commandée par Jared Isaacman, homme d’affaires (fondateur et patron de l'entreprise Shift4 Payments) et pilote.



Aux côtés d’Isaacman, se trouveront la professeur de géosciences et ancienne candidate pour devenir astronaute à la NASA Sian Proctor, Chris Sembroski, vétéran de l’US Air Force et ingénieur chez Lockheed Martin et Hayley Arceneaux, une Américaine de 29 ans employée à l’hôpital de St Jude et survivante d’un cancer.



Bien que ne nécessitant pas de pilote professionnel, néanmoins, Sian Proctor fera office de « pilote » et assistera Jared Isaacman qui commandera la mission.



Les quatre participants suivront un entraînement au fonctionnement de la capsule et aux différentes procédures de sécurité et d'urgence.