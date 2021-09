Viaticus fait sa rentrée 2021-2022

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Déjà 2 ans d’existence, Viaticus entame sa 3ème saison, l’occasion de demander à son président Bernard Sabbah son analyse sur la reprise de l’activité tourisme :

Rédigé par Viaticus le Lundi 13 Septembre 2021

Quel est votre bilan estival ?

Malgré la crise sanitaire il y a eu un gros regain d’activité cet été. Nos partenaires comme Pierre et Vacances / Travelski (Compagnie des Alpes), Sunweb / Présence Assistance / Goélia / Maeva / Center Parc / Groupe Barrière et Evok Hôtels ont fait une très belle saison.



Les groupes hôteliers ont eu un taux de remplissage de l’ordre de 92%.



La montagne et le tourisme de plein air sont les grands gagnants du marché franco-français.



La destination européenne la plus demandée de cet été ? c’est la Grèce qui dépasse les objectifs qu’elle avait déjà atteint en 2019. Pour les destinations long courrier c’est la République Dominicaine.

Malgré la crise sanitaire il y a eu un gros regain d’activité cet été. Nos partenaires comme Pierre et Vacances / Travelski (Compagnie des Alpes), Sunweb / Présence Assistance / Goélia / Maeva / Center Parc / Groupe Barrière et Evok Hôtels ont fait une très belle saison.Les groupes hôteliers ont eu un taux de remplissage de l’ordre deLa montagne et le tourisme de plein air sont les grands gagnants du marché franco-français.La destination européenne la plus demandée de cet été ? c’est la Grèce qui dépasse les objectifs qu’elle avait déjà atteint en 2019. Pour les destinations long courrier c’est la

Comment s’annonce la rentrée 2021-2022 ? La saison démarre fort pour nous, tous les indicateurs sont au vert, ce qui explique notre succès des jobdating organisés en juillet et en septembre.

Le jobdating du 22 septembre 2021 sera le dernier RDV des professionnels avec nos étudiants.



La Winter class Bachelor « Responsable du développement et du pilotage commercial »* est un véritable succès, car nous avons tenu compte de la saisonnalité de nos partenaires. Leur permettant ainsi d’accueillir un alternant en entreprise pendant 5 mois temps plein, de novembre à avril afin de soutenir leur activité hivernale.



Nous allons reconduire cette même saisonnalité appelé « Summer class » pour 2022. Ce dispositif permettra à nos partenaires d’avoir leurs alternants d’avril 2022 à fin aout 2022 correspondant à la saison estivale.



Quelles sont les nouveautés de votre mastère cette année ? Mise à jour du contenu (lié à notre partenaire certificateur)**. Nous avons tenu compte de ces modifications et les avons adaptées aux demandes des acteurs du tourisme.



La signature de Viaticus : c’est développer la créativité nos étudiants pour garantir leur employabilité. C’est pourquoi nous allons les faire travailler en « mode projet » ainsi que sur des briefs pour des campagnes de nos marques partenaires, afin qu’ils soient à la pointe des nouveaux modes de communication digitale.



Votre actu sur la formation adultes ? Concernant la formation adulte, nous avons à ce jour effectué 3 sessions.

Ma priorité en tant que Président est de faire en sorte que ces personnes issues du monde du tourisme et qui ont connu une vague de licenciements ou de suppression de postes, apportent leur expérience tout en s’adaptant à ces nouveaux modes de communication et d’achats du voyage.



Avec mon équipe, nous nous focalisons sur la sélection de candidats qui, selon nous ne doivent pas quitter le monde du tourisme et pour lesquels nous faisons un accompagnement renforcé et personnalisé, afin de leur redonner confiance. A la fin de leur parcours, ils valideront leurs études par un titre certifié RNCP de niveau 6 (Bac+3).



La prochaine session adultes est prévue le 28/10/21 et la session suivante au mois de janvier 2022.



Le mot de la fin ?





*Bachelor et formation adultes « Responsable du développement et du pilotage commercial » certifié RNCP de Niveau 6, délivré par Ascensia Business school

**Mastère « Manager Opérationnel d’Activités » Titre certifié RNCP de Niveau 7, délivré par Ascensia Business school



Chers amis professionnels, avec l’aide du gouvernement qui conforte le choix de l’apprentissage (8000 euros d’aide pour le recrutement d’un alternant jusqu’au 30 juin 2022) et afin de vous soutenir dans la reprise de l’activité, n’hésitez pas avec cette formule gagnante, à solliciter mes équipes, nous aurons forcément le profil étudiant qu’il vous faut !

Contacts Relation entreprises

Yasmine Iguelousene

y.iguelousene@viaticus.fr

01.83.79.11.92

01.83.79.11.91



Relation étudiants

Dimitri BRILLAND

d.brilland@viaticus.fr

06.29.10.06.83



Pôle pédagogique

Katia SCHREIBER

k.schreiber@viaticus.fr



Pôle développement

Émilie DURON

e.duron@viaticus.fr

01.83.79.13.09 Yasmine Iguelousene01.83.79.11.9201.83.79.11.91Dimitri BRILLAND06.29.10.06.83Katia SCHREIBERÉmilie DURON01.83.79.13.09

Lu 230 fois Notez