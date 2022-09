Vietnam Airlines étoffe son programme de vols entre la France et le Vietnam

Horaires des vols (en heures locales) :



- Paris-CDG (VN18) départ à 13h10 - arrivée à Hanoi-HAN à 06h10 (J+1)



- Hanoi-HAN (VN19) départ à 23h50 - arrivée à Paris-CDG à 06h30 (J+1).



Vietnam Airlines maintiendra aussi sa desserte bi-hebdomadaire entre Paris-CDG et Ho Chi Minh Ville-SGN en adaptant ses jours d’opération : les 2 vols par semaine actuellement programmés en septembre et octobre sont prévus les mardis et vendredis.



À partir du 28 octobre 2022, les fréquences seront les vendredis et dimanches, en A350-900. Le vol aller dure environ 12h et le vol retour 13h40.



Horaires des vols (en heures locales) :



- Paris-CDG (VN10) départ à 13h35 - arrivée à Ho Chi Minh Ville-SGN à 07h35 (J+1)



- Ho Chi Minh Ville-SGN (VN11) départ à 23h15 - arrivée à Paris-CDG à 06h55 (J+1).