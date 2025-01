Virgin Voyages est le nouvel acteur de la croisière sur le marché Français. Mais qu’est ce qui les rend différents des autres ?

La première est sans doute la plus connue. Les croisières Virgin sont réservées aux adultes. Point final. Pour Virgin, il y a un moment pour tout, y compris pour profiter sans les enfants. Force est de reconnaitre que cela lui confère un rythme et une ambiance à bord qui lui sont propres. Avec une moyenne d’âge de 44 ans, le client Virgin est avant tout « jeune dans l’âme » , et voyage en majorité en couple. A noter que 50% des clients Virgin ont encore des enfants au foyer, mais ils se sont tout simplement offerts quelques jours « sans la famille » pour se relaxer et peut être se rappeler leurs jeunes années. Tout un programme.



La deuxième idée forte chez Virgin c’est son tout-inclus. La politique à bord de Virgin est simple : « Montez à bord avec une valise et un rêve. Nous nous occupons du reste. » Et c’est vrai qu’ils s’y tiennent avec un certain panache. Plus de 1 000 dollars de valeur sont inclus dans chaque voyage, depuis les pourboires (qui sont inclus chez Virgin), le wifi à bord, les boissons « essentielles » (y compris l'eau (plate et gazeuse, bien sûr), les jus non pressés, les sodas, le thé en sachet et le café filtre). Sans oublier les très populaires classes de yoga ou fitness qui animent le pont supérieur dès les premières heures du jour.