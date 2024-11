Virgin Voyages, le nouvel acteur de la croisière sur le marché Français, lance sa nouvelle promotion pour attirer de nouveaux adeptes

Finalement Virgin c’est aussi une ambiance unique portée par des shows époustouflants, des « pool parties » comme nulle part ailleurs et des nuitées dans des lieux iconiques comme Mykonos, Ibiza ou Istanbul. Car oui l’ambiance festive fait partie de l’ADN de Virgin. Mais Virgin ce n’est pas que cela, c’est aussi une idée du voyage sur des navires premium de taille moyenne (2700 passagers), au luxe décontracté, une compagnie inclusive et qui se veut accueillante pour tout type de client. Et les clients … et bien ils adorent. Les retours sont extrêmement positifs comme le démontrent toutes les récompenses et autres trophées obtenus par Virgin sur ces 3 dernières années. Du jamais vu pour un « new comer » (novice), même les croisiéristes experts qui ont embarqué sur Virgin reconnaissent l’excellence de la proposition et la majorité d’entre eux se disent prêts à répéter une croisière avec Virgin dans le futur. Donc Virgin complète la gamme de la croisière, et ne cannibalise pas les autres marques, encore une fois c’est positif.