Visages et Civilisations du Monde

• Auckland (Nouvelle Zélande) : Atterrissage à Auckland, ville principale et cosmopolite de l’île du Nord, mélange de culture polynésienne et de rigueur britannique. Au programme, la visite de Rotorua, cœur du pays Maori et connue pour son geyser et ses sources sulfurées.



• Yogyakarta (Indonésie) : Pays à cheval sur les deux hémisphères, l’Indonésie est une immense mosaïque de cultures et d’ethnies. Située sur l'île de Java et réputée pour ses arts traditionnels et son héritage culturel, Yogyakarta emmènera les voyageurs jusqu’à la découverte du vestige millénaire bouddhiste, le Temple de Borobudur.



• Siem Reap (Cambodge) : Angkor, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, est probablement le plus grand site archéologique au monde. Composé d'un ensemble incroyable de 200 temples dispersés sur plus de 400 km², il témoigne de quatre siècles de souveraineté khmère.



• Agra (Inde) : Poursuite du voyage en Asie du Sud, dans le nord de l’Inde. Impossible de quitter cette région sans la visite du célèbre Taj Mahal, somptueux mausolée construit par l'empereur moghol. L'édifice principal, coiffé d'un dôme majestueux, a été sculpté dans le marbre blanc et est incrusté de pierres précieuses.



• Aqaba (Jordanie) : Enfin, dernière escale de la croisière aérienne en Jordanie, terre chargée d’histoire si souvent citée dans la Bible. Découverte de Pétra, une merveille taillée dans le grès, fondée au VIème siècle avant J.-C., et devenue l'un des sites archéologiques les plus célèbres au monde. Passage également au Wadi Rum, immense désert, inscrit au Patrimoine Mondial depuis 2011, composé de canyons, d’arches naturelles, de falaises et grottes.



Note : Programme donné à titre indicatif et pouvant être soumis à modification sans préavis