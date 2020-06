Visite Avignon Petit Train et City tour : Découvrez Avignon autrement !

Visite Avignon vous fait découvrir les villes d’Avignon & Villeneuve-lès-Avignon en Petit Train et/ou City tour (bus à ciel ouvert). Ces 2 circuits palpitants et complémentaires sauront vous émerveiller et vous permettront de profiter de la richesse intimiste du centre historique d’Avignon et de découvrir Villeneuve-lès-Avignon. Découvrez à bord du Petit train également les villes antiques d’Orange et Vaison-la-Romaine.





Dénomination :

Visite Avignon



Date de création :

2017



Garantie :

Atout France



Immatriculation :

IM084110009



VISITE AVIGNON a été créée en 2017 par SCTP CARS LIEUTAUD (créée en 1875), entreprise de transport de voyageurs, implantée sur Avignon et spécialisée dans le tourisme haut de gamme et d’affaires.



Depuis plus de 10 ans, nous gérons le Petit train d’Avignon, depuis une vingtaine d’années le petit train de Vaison-la-Romaine et depuis 2020 le Petit train d’Orange.



Créée en 2017, la marque VISITE AVIGNON regroupe :

• Le Petit train d’Avignon

• Le City tour, bus à ciel ouvert qui vous offre une découverte d’Avignon, Villeneuve-lès-Avignon et l’Ile de la Barthelasse les cheveux au vent à 4 mètres de hauteur ;

• La boutique Visite Avignon qui vend la billetterie du Petit train et du City tour et des produits locaux (épicerie régionale, t-shirts inédits, etc…).



Nous mettons la satisfaction clients au centre de nos préoccupations. Rien n’est laissé au hasard.

Toutes nos visites sont commentées, un commentaire spécial enfant est présent sur les circuits d’Avignon. Cela permet de rendre la visite ludique pour tous !

Venez profiter d’une balade les cheveux au vent !





Vous souhaitez vivre un moment unique ? N’hésitez plus, prenez place à bord de nos Petits trains & City Tour.

Vous serez accueillis avec joie et bonne humeur et nous vous donnerons plein de conseils pour profiter pleinement de votre séjour dans nos jolies ville de Provence. Partez pour une visite inoubliable, commentée et les cheveux au vent.





En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Circuit

City-break

Sur-mesure

Visite guidée

Architecture

Attractions

Culture et patrimoine

Découverte

Petit train



Nous créons l’activité sur-mesure qui plaira à vos clients :



• Privatisation (City tour & Petit train) : nous proposons la privatisation de nos visites guidées.

Visite privée réservée à votre groupe, navettes entre le restaurant/lieu de séminaire et l’hôtel de vos convives/clients. Nous vous proposons la privatisation de nos petits trains & du city tour. Pour rendre la visite VIP et les transferts inédits et inoubliables





• Des « expériences sur-mesure » grâce au City tour

Nous proposons des « moments sur-mesure » avec le City tour. Nous vous proposons une visite à 4 mètres de hauteur les cheveux au vent, ponctué par un apéritif dinatoire et musical face à la plus belle vie d’Avignon. Cette prestation se décline également avec un petit déjeuner, une activité sportive, etc.



Horaires : 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi et le dimanche en juillet & août

Langues parlées : Français - Anglais - Italien - Espagnol



Vos contacts :

Camille LIEUTAUD

Responsable Commerciale

visiteavignon@cars-lieutaud.fr

Tel : +33 (0)4 90 86 36 75



Adresse postale : 36 boulevard Saint Roch – 84000 Avignon



Site web : https://visiteavignon.com



