Vol Paris - Nouméa : Nouvelle-Calédonie Tourisme et Singapore Airlines partenaires

Pour Julie Laronde, Directrice Générale de Nouvelle-Calédonie Tourisme : « Dans la continuité de notre nouvelle campagne de communication internationale “Êtes-vous prêt pour la Nouvelle-Calédonie ?”, nous sommes très heureux de cette coopération avec Singapore Airlines qui offre de nouvelles opportunités pour les touristes métropolitains.



Cette nouvelle ligne nous permet de diversifier nos partenariats aériens, en nous associant à une compagnie majeure pour promouvoir notre destination insulaire du Pacifique. Il est primordial de soutenir les transporteurs aériens et nous sommes fiers de mettre en avant une nouvelle route et escale attractives pour ceux qui souhaitent se rendre en Nouvelle-Calédonie ».



Pour Patrick Biggerstaff, Directeur Général France de Singapore Airlines : « La nouvelle liaison entre Paris et la Nouvelle-Calédonie via Singapour et en partenariat avec Aircalin est une nouveauté majeure de 2022 au sein du réseau Singapore Airlines. (...) La connexion optimisée à Singapour nous permet d’offrir la connexion la plus rapide entre la métropole et Nouméa. »