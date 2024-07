Vol Shanghai - Marseille : les touristes chinois attendus en Provence !

La clientèle chinoise représentait un chiffre d'affaires important mais depuis 2018 elle est en net recul. Cette clientèle a changé. L'entreprise ne reçoit plus de grands groupes comme avant, mais des groupes plus réduits, des individuels, des familles, etc…



Notre entreprise est prête à accueillir de nouveau cette clientèle car nos prospectus et nos produits sont traduits en chinois. De plus, nous avons recruté des vendeuses qui parlent le mandarin.

Aujourd’hui, après plus de deux ans d’absence, nous constatons une forte reprise de ce marché, mais avec des habitudes différentes.

La clientèle chinoise évolue désormais vers des voyages individuels, avec une hausse des demandes de nos offres haut de gamme. Elle a un fort intérêt pour notre art de vivre, notre gastronomie et une sensibilité environnementale.

, des Lavandes Angelvin à Valensole ajoute «Avant la crise sanitaire, le marché chinois était le 9ème marché international en nombre de nuitées hôtelières pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.» explique François de Canson , Président du Provence-Alpes-Côte d’Azur. «