Volcan Taal : les vols suspendus au principal aéroport de Manille

Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour les Philippines en raison de l'éruption du volcan Taal.



Situé à une soixantaine de kilomètres au sud de Manille, le cratère émet une importante colonne de fumée (vapeur et cendres).



"L’institut géologique des Philippines Philvolcs vient de passer le volcan au niveau d’alerte 4 (éruption dangereuse imminente) sur 5. Au moins trois villes (Talisay, Balete, et San Nicolas) proches du cratère, ainsi que l’île du volcan, sont en cours d’évacuation. Il est recommandé à ce stade de ne pas se rendre dans la zone du lac Taal, où un périmètre de 9 km au moins autour du cratère a été déclaré comme zone dangereuse potentielle." indique le Quai d'Orsay.



Des pluies de cendres sont constatées depuis le volcan Taal jusqu’à Quezon city, au nord de l’agglomération de Metro Manila.