Vols annulés : Air France annonce avoir remboursé 1,1 milliard d’euros

Face à la crise Air France met en place des mesures commerciales flexibles pour les clients afin de rendre la réservation plus "sereine".



Si le client souhaite annuler son voyage, son billet est désormais modifiable sans frais et sans justificatif, à la date et vers la destination* de son choix. S’il le préfère, il peut bénéficier d’un avoir remboursable. Ces mesures s’appliquent pour tous les voyages jusqu’au 31 mars 2021.



Si le vol est annulé par la compagnie, le client a le choix de reporter son voyage à la date et vers la destination* de son choix, de demander un remboursement intégral de son billet ou de bénéficier d’un avoir, également remboursable si non utilisé.



Enfin, pour tous les voyages jusqu’à la fin de l’année, les clients membres du programme de fidélité Flying Blue bénéficient désormais du doublement de leurs Miles et de leurs points d’expérience (XP).



(*si la modification de la destination entraîne une modification du prix, seule la différence tarifaire sera appliquée.)