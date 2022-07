Vols annulés : "Nous faisons un métier de fou, les agents de voyages sont vraiment des héros"

Au delà des pertes financière, les équipes déjà essorées par la période covid - à devoir faire et défaire les dossiers - doivent désormais gérer ces urgences H24.



Verdié Hello qui a l'habitude de mettre en place des astreintes chaque année n'a jamais vécu une pareille pagaille.



"Sur les deux premiers week-ends, nous avons travaillé non stop pendant 20 jours et bien au-delà de notre service d'astreinte. Nous trimons tous les week-ends.



Ce n'est pas compliqué, nos journées sont rythmées par la réception des mails des compagnies aériennes. Et là on se dit : quels vols vont être annulés et quelles solutions va-t-on devoir mettre en place ?"



Après deux ans marqués par le covid-19, Verdié Hello se faisait une joie de retrouver une activité normale : " Nous sommes au même niveau que 2019 pour l'été " mais dans un tel contexte, Antoine Bretin s'inquiète du moral des équipes : " c'est l'enfer pour elles. En ce moment on entend partout : il faut réenchanter nos métiers. Avant de les revaloriser il faudrait déjà que chacun assume ses responsabilités. Il y a une dégradation du service offert qui est inimaginable".



Toute cette charge de travail supplémentaire impacte également l'organisation globale : " toute la chaîne qualité et de service est impactée chez nous.



Nous n'avons pas bossé pendant deux ans, et tout le monde s'amuse à faire grève ! Sauf que les gens qui sont impactés ce ne sont pas les bons... Nous faisons vraiment un métier de fou, les agents de voyages sont vraiment des héros." lance t-il en guise de conclusion.