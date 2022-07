Grèves, annulations, litiges... les pros dans l'enfer du SAV ! 🔑

" Nous allons nous retrouver avec des forfaits non-consommés, du fait des retards et des annulations.



Il va falloir se retourner vers les compagnies aériennes, le ton amical est terminé. Nous n'allons pas assumer le risque et surtout les TO vont chercher des partenaires qui n'annulent pas les vols, " précise René-Marc Chikli.



Une mission qui parait plus que compliquée, alors même qu'Air France qui avait pourtant promis de ne supprimer aucune ligne, n'a pu faire autrement que se résoudre à laisser des avions sur le tarmac.



La toute puissante Lufthansa n'y Ă©chappe pas non plus.



" Face au désengagement total des responsabilités des uns et des autres, nous allons petit à petit nous désengager des ventes dépackagées (sèches, ndlr) du moins avec les low cost.



Ou alors nous pousserons les ventes d'Air France, avec qui nous avons un contact privilégié, ". Mais avant d'en arriver là , le directeur commercial de Richou Voyages va adresser une lettre aux Entreprises du Voyage, pour faire remonter le problème.



Alors même que l'Etat n'est pas dans la capacité de faire grossir les rangs de la police aux frontières, Adriana Minchella demande que l'armée appuie la PAF, pour faciliter les contrôles.



" Finalement nous allons devoir remettre notre plan de bataille politique en marche, en nous adressant à nos députés et à nos politiques, " prévient la présidente du CEDIV.



Après deux ans à gérer le vide, le tourisme se réveille avec une migraine pour négocier au mieux le trop-plein.



Espérons que cette gestion anarchique ne dégoute pas les voyageurs à l'avenir et que cela ne génère de traumatisme à plus long terme...