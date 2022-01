Vols secs : quelles ont été les destinations gagnantes de 2021 ?

Quelles ont été les destinations "vedette" de 2021 ?



L'agence en ligne Bourse des Vols, spécialisée dans la vente de billets d'avion, dresse son palmarès pour l'année écoulée.



Et c'est la France (avec la Corse) qui arrive en tête des ventes de vols secs sur l'ensemble de 2021, suivie par le Maroc, " qui passe du froid au chaud et au froid, mais reste la destination résiliente du Sud de la Méditerranée ", commente Fabrice Dariot, le président de BDV.fr.



Autres destinations résilientes, les DOM-TOM qui se classent dans le Top 20 des vols les plus vendus de 2021 (voir tableau ci-dessous), à commencer par la Guadeloupe (4e place), suivie de la Martinique (6e place), et la Réunion (9e place).



Le Sénégal, en 7e position, tient également le coup, tout comme les destinations de "soleil lointain" pour les "fêtards", restées ouvertes tout au long de l'année : le Mexique avec Cancun - qui enregistre +102% de réservations par rapport à 2020 - et Dubaï pour les Emirats Arabes Unis.



BDV.fr souligne également la Grèce, véritable "star de l'été 2021" et la belle reprise des Etats-Unis (en 8e position), dès la réouverture des frontières.