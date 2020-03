Votre agence en ligne : SpeedMedia vous explique comment !

Aujourd’hui le stade du site web associé à l’agence physique est devenu chose commune. Sans cet outil indispensable, point de salut. En revanche l’objectif dudit site n’est pas forcément le même selon la façon de travailler de l’agence et surtout ses besoins. SpeedMedia vous apporte des solutions en fonction de votre identité et des buts que vous vous fixez.

Rédigé par SpeedMedia le Lundi 9 Mars 2020

Les options du site Multi TO Aujourd’hui pour les agences de voyages, quelle que soit leur taille, la question d’avoir un site Web ne se pose même plus. Ce qui important c’est de définir la manière dont vous travaillez afin de choisir les options qui feront votre succès.



Le web-to-store : Vous mettez en avant vos offres et celles de vos partenaires afin d’attirer vos clients en agence.



Le conseil client : Vous proposez à vos clients de faire leurs recherches et même d’établir un devis en ligne et vous les recontactez pour finaliser la vente afin de jouer à fond la carte du conseil.



La vente en ligne : Vos clients peuvent aller au bout de la transaction, ils réservent et payent en ligne. Cela vous permet, ainsi qu’à vos équipes, de vous concentrer sur les demandes plus complexes à forte valeur ajoutée.



Nul mieux que l’agent de voyages ne connaît sa clientèle et la manière de travailler avec et pour elle. Nos équipes sont évidemment là pour vous conseiller et vous proposer l’outil le mieux adapté afin de faire de votre site un atout et non une charge supplémentaire.

Nous nous engageons et vous garantissons des prospects



Au travers de nos offres de conquête Marketing, nous vous garantissons un minimum de demandes de devis qualifiés. 5, 10, 15 prospects par mois ? Plus ? Nous définissons pour vous les meilleurs canaux de communication afin de vous apporter des prospects en phase de recherche active vers votre kit, tout en respectant votre propre politique de distribution. Un seul objectif : vous envoyer des prospects, à vous de les convertir en clients !



Satisfait ou Remboursé !

Selon la formule choisie, nous vous garantissons le nombre de prospects indiqués sur une période. Voir conditions sur notre site :



Avec les solutions de SpeedMedia votre agence prendra son envol à la conquête de nouveaux marchés.

Un accompagnement pour optimiser votre site Web



Vous ne disposez pas de temps suffisant pour vous en occuper ?

Vous n’êtes pas sûr d’arriver à gérer tout cela ?



Nous vous proposons trois types de formules totalement adaptées pour vous :



- Le Kit accompagné : nous accompagnons votre(vos) collaborateur(s) dédié(s) au Web. Nous réalisons avec vous une étude de votre zone de chalandise, nous reprenons le parcours client de votre site Web, retouchons et créons les pages centrales, améliorons la mise en avant de votre « store-locator » et adaptons une gestion graphique mutualisée en plus de nombreux conseils sur les outils d’analyse de votre site Kit internet



- Le Kit managé : vous nous confiez la création de pages suivant votre actualité, nous apportons nos conseils sur le référencement naturel, un accompagnement au référencement naturel de votre Kit, prenons en charge vos outils Analytics et vous procurons des rapports simplifiés.



- Le Kit piloté : En plus des deux offres précédentes nous nous occupons du web-mastering complet de votre kit sous le contrôle d’un responsable de projet dédié, nous optimisons le SEO de vos pages, améliorons votre présence sur les moteurs et outils de Google. Nous nous occupons de (presque) tout.



Pour plus d’informations, visitez notre page :

https://www.speedmedia.fr/webmarketing-communication-site-ecommerce-voyages/



Il est grand temps de nous rencontrer !



- Jean-Christophe PLANCKE, Directeur Commercial :

- + 33 (0)4 72 68 83 90

