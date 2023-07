Vous pouvez vous le permettre ! City of Dreams ouvre ses portes à tous avec le plus grand casino d’Europe à Chypre

Au-delà des somptueux hébergements et du casino palpitant, le City of Dreams propose une gamme d'activités de loisirs pour que chaque moment soit rempli de délice. Le vaste complexe de piscines invite les invités à se prélasser dans l'eau et à se détendre au soleil. Les amateurs d'aventure pourront assouvir leur soif d'adrénaline au Waverider, à l’Aqua World ou au parc d'aventures.



Pour les passionnés de mode, le City of Dreams offre une expérience de shopping de créateurs comme nulle autre. Parcourez une sélection soigneusement choisie des meilleures pièces de mode du monde, sélectionnées par des stylistes experts. Des hautes coutures aux accessoires tendance, la scène shopping du complexe est un havre pour les amateurs de mode en avance sur leur temps.



Au coucher du soleil, le City of Dreams s'anime avec des divertissements exclusifs et en direct. Assistez à des concerts en direct mettant en vedette des artistes de premier plan, dansez jusqu'au petit matin lors de soirées endiablées et plongez-vous dans l'énergie de la vie nocturne animée du complexe.



Après une journée de plaisir, de détente et d'excitation, vous pourrez vous détendre dans les salons accueillants du complexe, proposant des boissons rafraîchissantes et une ambiance de tranquillité. Sirotez des cocktails savamment préparés, dégustez de grands vins ou choisissez parmi une vaste sélection de spiritueux tout en vous imprégnant des environs paisibles.



Par ailleurs, le City of Dreams est une destination familiale avec le Kid's City où les organisateurs veillent à ce que les jeunes invités passent également un moment inoubliable avec des activités ludiques et éducatives.