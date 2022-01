Voyage Angleterre : des règles moins strictes... mais côté français ça bloque toujours

"contrôlée par les forces de sécurité

* ressortissant étranger rejoignant son pays,

- décès d’un membre de la famille en ligne ou visite à une personne dont le pronostic vital est engagé,

- déplacement dans le cadre de l’exercice d’un droit de garde,

- convocation par une autorité judiciaire ou administrative,

- impossibilité légale ou économique de rester sur le territoire,

- participation à un programme d’échange universitaire,

- urgence médicale vitale,

- professionnel de santé ou de recherche,

- missions ponctuelles liées à l’exercice de prérogatives de puissance publique,

- travailleur du secteur des transports terrestres, maritimes et aériens.

Toutefois du côté de la France, les conditions pour voyager restent strictes et la situation reste bloquée pour les voyageurs français.Par ailleurs pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et à destination de la France, vaccinés ou non doivent effectuer un test PCR ou antigénique de moins de 24h avant le départ, ils pourront être soumis à un test antigénique ou PCR aléatoire et doivent observer une quarantaine de 10 jours" (l'isolement pourra être levé sous réserve d'un test négatif à à compter de 48h).Les lignes pourraient bouger puisque Gabriel Attal, porte parole du gouvernement a annoncé à l'issue du Conseil des ministres que les Britanniques devraient bientôt pouvoir se rendre en France plus facilement et que la liste des motifs impérieux serait "élargie" compte tenu de l'évolution sanitaire outre-Manche.